Вызовы и перспективы Хабаровского края обсудили на стратегической сессии

В Хабаровске состоялась стратегическая сессия «Разработка программы научно-технологического развития Хабаровского края». Ее участники обсудили основные траектории развития региона в этом направлении, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В сессии приняли участие руководители и сотрудники исполнительных органов власти, организаций науки и образования. Почетным гостем мероприятия стал президент Российской академии наук, академик РАН Геннадий Красников. Он заявил, что главная задача — комплексно работать над тем, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке и активно занимались здесь наукой.
Пленарное заседание открыла первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она отметила, что стратегическую сессию поручил провести врио губернатора региона Дмитрий Демешин. Разработка программы научно-технологического развития края началась в рамках исполнения майского указа президента № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В июне старт этой работе дали на заседании ДВО РАН, где определили важные предпосылки, которые нужны для дальнейшего наращивания и увеличения потенциала Хабаровского края.
Особый акцент был также сделан на развитии промышленности. Для этого в крае создана Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. К ней присоединились уже около 120 участников.
«Дмитрий Викторович Демешин поставил нам амбициозные задачи, прежде всего по наращиванию технологического суверенитета, импортозамещения, развития производства. И, конечно, здесь мы активно работаем в этом направлении. Я думаю, программа, которая сегодня разрабатывается, даст мощный импульс», — рассказала Мария Авилова в интервью корреспонденту «АиФ-Дальинформ».
Она назвала стратегическую сессию мозговым штурмом, в ходе которого можно найти важные точки роста, и добавила, что участники сессии определили направления развития и главные вызовы для края. Именно они станут основой для формирования программы научно-технологического развития края.
«Хочу напомнить, что Хабаровский край — это все-таки ведущий промышленный, индустриальный транспортно-логистический центр всего Дальнего Востока, который по стратегии пространственного развития обладает важными геостратегическими интересами Российской Федерации», — подчеркнула Авилова.