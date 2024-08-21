Вызовы и перспективы Хабаровского края обсудили на стратегической сессии

Пленарное заседание открыла первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она отметила, что стратегическую сессию поручил провести врио губернатора региона Дмитрий Демешин. Разработка программы научно-технологического развития края началась в рамках исполнения майского указа президента № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В июне старт этой работе дали на заседании ДВО РАН, где определили важные предпосылки, которые нужны для дальнейшего наращивания и увеличения потенциала Хабаровского края.