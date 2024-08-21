Во вторник, 20 августа, в Самарской области избрали нового главу Богатовского района. По итогам обсуждения комиссия вынесла на рассмотрение две кандидатуры. Должность получил Михаил Чернов. Об этом сообщили в самарской Губдуме.
— Всего в конкурсе по отбору кандидатур на должность районного главы участвовали пять претендентов, все они представили свои концепции дальнейшего социально-экономического развития Богатовского района, — рассказали в пресс-службе.
Депутаты поддержали решение конкурсной комиссии и отдали свои голоса за одобренную кандидатуру Михаила Чернова. В тот же день он принес присягу, поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал, что приложит все усилия для процветания родного района.
Председатель самарской Губдумы отметил, что Чернов в своем докладе расставил верные приоритеты, касающиеся пополнения муниципального бюджета, создания новых рабочих мест, достойных зарплат и благоустройства территорий.