Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с Мишустиным в Москве

Ли Цян находится с визитом в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Такие переговоры проводятся с 1996 года. Предыдущая встреча прошла в декабре 2023-го в Пекине. Темами визита в 2024 году станут расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и на транспорте. Главу Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.