Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с Мишустиным в Москве

Кадры рукопожатия премьеров РФ и Китая распространило российское правительство в Telegram. Ли Цян также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Мишустин на встрече отметил, что доля использования национальных валют во взаимных расчетах превышает 95%. Он также напомнил, что в 2023 году товарооборот превысил 1,6 трлн юаней или 20 трлн руб.
По мнению премьера госсовета Китая, отношения между странами «выдержали международную турбулентность». «Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием», — сказал Ли Цян (цитата по «РИА Новости»).
Ли Цян находится с визитом в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Такие переговоры проводятся с 1996 года. Предыдущая встреча прошла в декабре 2023-го в Пекине. Темами визита в 2024 году станут расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и на транспорте. Главу Госсовета КНР примет президент Владимир Путин.