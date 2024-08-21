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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Агентство «Азертадж» напоминает, что 3 июля текущего года в рамках прошедшего в Астане саммита ШОС была принята декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, содержащая намерение Азербайджана вступить в БРИКС.

Отметим, что БРИКС, в состав которой в настоящее время входят 9 участников (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты), была основана в 2006 году. С 2009 года БРИКС стала единым геополитическим блоком, который ежегодно собирается на официальных саммитах и координирует многостороннюю политику.

БРИКС