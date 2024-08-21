Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Отметим, что БРИКС, в состав которой в настоящее время входят 9 участников (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты), была основана в 2006 году. С 2009 года БРИКС стала единым геополитическим блоком, который ежегодно собирается на официальных саммитах и координирует многостороннюю политику.