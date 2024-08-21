Воронежский губернатор назначил Владимира Семынина исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена

С февраля 2020 года пост бизнес-омбудсмена в Воронежской области занимал Павел Ковалев. РИА «Воронеж» писало, что он ушел с должности 15 марта 2024-го, чтобы продолжить карьеру в правительстве Луганской Народной Республики. О назначении Павла Ковалева на пост заместителя председателя правительства ЛНР стало известно 20 марта. Среди прочего он курирует вопросы экономики, инвестиций, природных ресурсов, АПК и ряд других.