Воронежский губернатор назначил Владимира Семынина исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Владимира Семынина исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства в среду, 21 августа.
— Владимир Семынин назначается на должность с 21 августа 2024 года до согласования его кандидатуры в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», — уточнили в региональном правительстве.
С февраля 2020 года пост бизнес-омбудсмена в Воронежской области занимал Павел Ковалев. РИА «Воронеж» писало, что он ушел с должности 15 марта 2024-го, чтобы продолжить карьеру в правительстве Луганской Народной Республики. О назначении Павла Ковалева на пост заместителя председателя правительства ЛНР стало известно 20 марта. Среди прочего он курирует вопросы экономики, инвестиций, природных ресурсов, АПК и ряд других.