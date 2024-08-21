Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Донбасс

Поездки в ДНР глава Южного Урала совершает регулярно, здесь, в Волновахе и Ясиноватой, трудятся наши строители, сюда приезжают наши врачи. В это сложное время Челябинская область помогает всем, что в ее силах: строит дороги, восстанавливает сферу ЖКХ, ремонтирует жилье, привозит гуманитарную помощь.
«Победа и мирная жизнь на Донбассе — это наше общее дело. Горжусь нашей областью и земляками, которые вносят огромный вклад», — говорит Алексей Текслер.
ВОЛНОВАХА: КРЕПКИЕ СВЯЗИ
Первым делом губернатор отправился в город Донской, где недавно силами южноуральцев был восстановлен пятиэтажный дом, разрушенный обстрелами ВСУ. Здесь привели в порядок стены и перекрытия, заново уложили кровлю, вставили окна и двери, застеклили балконы, починили коммуникации и благоустроили двор. Местные жители признаются, что без помощи Челябинской области так быстро вернуться в свои квартиры они бы не смогли. «Алексей Леонидович, спасибо большое всей вашей команде. Вы нам очень помогли, дали шанс на вторую жизнь. Я живу с мамой, ей 94 года, она сказала: “Доча, будем жить дальше”, — обратилась к Алексею Текслеру жительница дома.
В Волновахе губернатору показали, как идет работа по восстановлению детского сада «Звездочка». Объект почти готов, стены укреплены, крыша уложена, вставлены окна, починена проводка и трубы. Алексей Текслер попросил ускориться: «Работы нужно скорее завершить, дети уже заждались. Я рассчитываю на то, что в начале сентября они уже придут в детский сад», — сказал глава Челябинской области.
Еще один важный объект, который был капитально отремонтирован, — здание Социального фонда и центра «Работа России». Сотрудники организации рассказали губернатору, что работа идет, люди приходят, благодаря строителям появилась и инфраструктура для маломобильных граждан. «Кадры — это самый главный ресурс, который есть. Без таких объектов, без центра “Работа России”, конечно, никуда», — отметил Алексей Текслер.
Основные работы в Волновахе закончены. Однако связи наш регион будет поддерживать с районом и дальше. Тем более что сейчас, как отметил губернатор, они стали еще прочнее: появились межрегиональные семьи, кто-то переехал жить в Челябинскую область, а кто-то, наоборот, обосновался на Донбассе. «Волноваха сильно изменилась. Сюда возвращается мирная жизнь. И навсегда вернулась Россия», — написал в своем телеграм-канале Алексей Текслер.
ЯСИНОВАТАЯ: ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Серьезно изменился и город Яcиноватая. Здесь отстроено здание, в котором открыли МФЦ, реконструирована детская поликлиника и школа. Сейчас решается вопрос, вернутся ли ребята к обучению в очном формате. «Знаю, что решение близко к принятию. За два года многое изменилось. Самое главное — линия боестолкновения отодвинулась», — обратил внимание Алексей Текслер.
На совещании с руководителями Ясиноватой губернатор обсудил вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду, сейчас это задача номер один. Из Челябинской области была передана необходимая коммунальная техника, а также направлены бригады для ремонтно-восстановительных работ. В планах на следующий год восстановление четырех домов, 12 участков дорожно-уличной сети и другие объекты. «Сегодня Ясиноватую не узнать. Город ожил, сюда возвращаются жители. Здесь благодарны Челябинской области, нашим специалистам», — рассказал Алексей Текслер.
Также губернатор встретился с командирами наших воинских частей и передал им более 200 единиц оборудования и снаряжения: дроны, средства связи, генераторы, средства разведки и многое другое, необходимое на фронте.
АВДЕЕВКА: РАБОТЫ ВПЕРЕДИ
Проехал губернатор и в освобожденную недавно Авдеевку. Видео из разгромленного города Алексей Текслер выложил в свой телеграм-канал: из окна автомобиля видны пустые разрушенные дома, тишина и пыль дорог. «Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении. Впереди долгая работа. Челябинская область уже здесь. Наши строители восстанавливают дома. Все вместе постепенно вернем сюда мирную жизнь», — написал глава Челябинской области.
ЦИФРА
82 объекта восстановлено в Ясиноватой и Волновахском районе силами Челябинской области с 2022 года. Среди них больницы, детсады, жилые дома, дороги.