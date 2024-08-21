Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Донбасс

Первым делом губернатор отправился в город Донской, где недавно силами южноуральцев был восстановлен пятиэтажный дом, разрушенный обстрелами ВСУ. Здесь привели в порядок стены и перекрытия, заново уложили кровлю, вставили окна и двери, застеклили балконы, починили коммуникации и благоустроили двор. Местные жители признаются, что без помощи Челябинской области так быстро вернуться в свои квартиры они бы не смогли. «Алексей Леонидович, спасибо большое всей вашей команде. Вы нам очень помогли, дали шанс на вторую жизнь. Я живу с мамой, ей 94 года, она сказала: “Доча, будем жить дальше”, — обратилась к Алексею Текслеру жительница дома.