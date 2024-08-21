Фермеры Молдовы встретились с правительством — и остались недовольны

«Разве нельзя пойти к внешним партнерами и попросить какую-то помощь? В счёт того коридора солидарности [для украинского экспорта] от которого мы пострадали, абсолютно все, и страдаем и до сих пор. Мой вопрос правительству — было или не было [обращение к внешним партнёрам о помощи сельскому хозяйству РМ]? И если было, то где деньги?».