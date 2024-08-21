Фермеры Молдовы встретились с правительством — и остались недовольны

Участники мероприятия задались целью обсудить пути выхода из сложной ситуации, сложившейся в сельхозсекторе в результате засухи.
Дорин Речан заявил, что кабмин правительство рассматривает вариант учреждения государственного банка, который выдавал бы долгосрочные кредиты отрасли, либо выпуск государственных ценных бумаг с 10−15-летним сроком погашения, чтобы за счёт привлечённых средств финансировать «долгосрочные проекты, в том числе кредитование и субсидирование сельского хозяйства».
Он также сообщил, что в ближайшие две недели правительство выделит 100 миллионов леев из Фонда интервенций в сельское хозяйство для компенсации аграриям убытков.
«Еще раз подтверждаю, что мы понимаем, что 100 миллионов недостаточно, но эти 100 миллионов в вашем распоряжении в ближайшее же время».
Он заверил, что продолжит изыскивать дополнительные ресурсы для поддержки фермеров в виде компенсации убытков, увеличения субсидий или гарантирования кредитов со стороны государства.
Однако заявлениями правительства аграрии остались недовольны. Некоторые фермеры покинули встречу, заявив, что намерены пожаловаться на действия кабмина иностранным посольствам.
Вечером того же дня в телеэфире аграрии выразили недовольство пассивной ролью правительства в условиях серьезного кризиса аграрной отрасли Молдовы.
«Разве нельзя пойти к внешним партнерами и попросить какую-то помощь? В счёт того коридора солидарности [для украинского экспорта] от которого мы пострадали, абсолютно все, и страдаем и до сих пор. Мой вопрос правительству — было или не было [обращение к внешним партнёрам о помощи сельскому хозяйству РМ]? И если было, то где деньги?».
Фермеры пригрозили протестами, отметив, что могут приехать в столицу Молдовы в День независимости 27 августа и День румынского языка — 31 августа, когда власти устраивают торжества и выступают с речами.
По данным Минсельхоза, до настоящего времени составлено 2428 актов о констатации убытков, понесенных фермерами в результате неблагоприятных климатических условий. Речь идет примерно о 97 тысячах гектаров сельхозкультур, наиболее пострадали от засухи посевы кукурузы.