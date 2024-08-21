Благоустройство все насмарку: депутаты требуют от властей Владивостока ливневки

«Рабочих, которые ведут там работы по благоустройству, не увидел. Зато увидел несколько ливневых стоков, один из них забит травой и камнями. Очевидно, что для такой большой воды, какая была вчера, этих ливневок очень и очень мало. А поскольку ливни у нас случаются каждый год, считаю, что на алее нужна полноценная ливневая канализация. Иначе те 20 миллионов, которые сейчас вложены в благоустройство этой территории, просто смоет следующим сильным дождем», — написал Дмитрий Новиков.