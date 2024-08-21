Благоустройство все насмарку: депутаты требуют от властей Владивостока ливневки

Прошедший во Владивостоке тропический дождь, который принес много осадков, а с ними подтоплений и разрушений, актуализировал вопрос наличия ливневой канализации в городе и содержания имеющейся. Городские и краевые депутаты по итогам ревизий на своих округах отмечают, что без комплексной системы уличного водоотведения расходы на благоустройство становятся бессмысленными, сообщает ИА PrimaMedia.
Бурное обсуждение в соцсетях последствий ливня, прошедшего во Владивостоке
К примеру, от ливня пострадала «Аллея Космонавтов» на Тихой, которую благоустраивают в этом году по программе «1000 дворов». По словам депутата, аллею размыло, местами образовались овраги.
«Рабочих, которые ведут там работы по благоустройству, не увидел. Зато увидел несколько ливневых стоков, один из них забит травой и камнями. Очевидно, что для такой большой воды, какая была вчера, этих ливневок очень и очень мало. А поскольку ливни у нас случаются каждый год, считаю, что на алее нужна полноценная ливневая канализация. Иначе те 20 миллионов, которые сейчас вложены в благоустройство этой территории, просто смоет следующим сильным дождем», — написал Дмитрий Новиков.
Он направил запрос в администрацию города с просьбой оперативно включить в проект ливневку.
Депутат Заксобрания Приморья Надежда Телелюева (КПРФ), проанализировав поступившие к ней обращения по итогам ливня, отмечает явный запрос на приоритет в появлении нормального водоотведения перед иными запланированными работами. Так, избиратели отмечают, что продуманные ливневки нужнее, чем газификация. Депутат предлагает разработать программу по аналогии с «1000 дворов».
«И правда, а нельзя ли какую-нибудь федеральную программу придумать, через грантовые конкурсы? Чтобы люди вместо детских площадок себе ливнёвки делали на придомовых территориях?», — отмечает Телелюева.
Отметим, что сейчас во Владивостоке центральной ливневой канализации, как таковой, нет. Она присуствует лишь фрагментарно. Создание полноценной сети оценивается в несколько миллиардов рублей. В 2019 году на ВЭФ звучала цифра в 1,5−2 млрд рублей, но это было пять лет назад.
Наиболее ярким примером последствий непогоды стал смыв свежего асфальта проезда в районе улицы Фадеева. Его уложили буквально 3 августа, о чем в своем ТГ-канале рассказывал глава Владивостока Константин Шестаков. Фотография улицы после «локального ремонта» вместе с кадрами вспученного и смытого асфальта разошлись по местным пабликам. Власти Владивостока объяснили это затопление разрушением дождевого коллектора из-за большого объема воды.
По словам главы Владивостока, прошедший циклон нанес серьезный ущерб городскому хозяйству.
«Точные суммы будут названы после окончательных расчетов», — сообщил Шестаков.
В мэрии ведут расчет смет для ремонта пострадавшей инфраструктуры, в том числе и дошкольных образовательных учреждений. На это будут выделены резервные средства.