Госдума РФ рассматривает 28 законопроектов по миграционной политике

На текущий момент в Госдуме рассматривается 28 законопроектов, связанных с вопросами миграции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
В этом году мы приняли шесть законов, регулирующих этот вопрос [миграционной политики]. О них подробно говорили с вами ранее. На рассмотрении сегодня находятся 28 законопроектов по данной теме, причем шесть из них внесены в августе.
В числе предложенных инициатив есть такие меры, как запрет на привоз низкоквалифицированными трудовыми мигрантами своих семей в страну, обязательная дактилоскопическая регистрация иностранных граждан при въезде, а также ограничения на осуществление некоторых видов трудовой деятельности для иностранных граждан, включая медицину и образование.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 27 июня в своем выступлении на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) отметил необходимость изменений в миграционной политике страны. Он подчеркнул, что нужно менять политику с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».
Глава СК сообщил, что за 2023 год количество преступлений экстремистского характера увеличилось на 147%. При этом он не уточнил, связано ли это исключительно с мигрантами. Бастрыкин также отметил рост числа расследованных преступлений против мигрантов в экономической сфере, преступлений «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотиков.
Нина Лютикова