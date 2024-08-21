Белоусов вручил «Золотые звезды» отличившимся в ходе спецоперации

15 августа министр обороны провел серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности регионов, граничащих с Украиной. Господин Белоусов сообщил, что Генштаб готовит план дополнительной защиты населения и объектов инфраструктуры в Белгородской, Брянской и Курской областях. В последней с 6 августа продолжаются бои с ВСУ.