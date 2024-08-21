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Белоусов вручил «Золотые звезды» отличившимся в ходе спецоперации

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе военной операции. Они также получили именное огнестрельное оружие, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Церемония вручения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Белоусов поздравил военнослужащих, а также «поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей». Сколько человек получили награды, не уточняется.

«Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены президентом», — добавил Андрей Белоусов.

15 августа министр обороны провел серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности регионов, граничащих с Украиной. Господин Белоусов сообщил, что Генштаб готовит план дополнительной защиты населения и объектов инфраструктуры в Белгородской, Брянской и Курской областях. В последней с 6 августа продолжаются бои с ВСУ.