Инициативы комсомольчан воплотит рабочая группа под руководством Заплутаева

Встреча представителей муниципалитета, городской общественности, предприятий и учреждений различной формы собственности прошла в понедельник, 19 августа. На заседании Заплутаев рассказал о своей встрече с Дмитрием Демешиным, которая состоялась 16 августа во время рабочей поездки в Комсомольск. Главе региона был представлен отчёт о работе над Атласом проблемных объектов города, в который уже включено более 40 тысяч предложений от жителей. Эти предложения охватывают широкий спектр вопросов, от системных до частных.