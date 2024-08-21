Инициативы комсомольчан воплотит рабочая группа под руководством Заплутаева

Глава управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев провёл первое заседание рабочей группы, созданной для реализации запросов и инициатив граждан в рамках стратегического плана развития города Юности. Рабочая группа была сформирована по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Встреча представителей муниципалитета, городской общественности, предприятий и учреждений различной формы собственности прошла в понедельник, 19 августа. На заседании Заплутаев рассказал о своей встрече с Дмитрием Демешиным, которая состоялась 16 августа во время рабочей поездки в Комсомольск. Главе региона был представлен отчёт о работе над Атласом проблемных объектов города, в который уже включено более 40 тысяч предложений от жителей. Эти предложения охватывают широкий спектр вопросов, от системных до частных.
Особое внимание было уделено срочным проблемам. К примеру, проезд к школе № 31 находится в критическом состоянии, что затрудняет доступ к учебному заведению. В школе № 7 спортзал не функционирует из-за протекания крыши, что вынуждает детей заниматься в СК «Смена». Также страдает от протечек кровли единственный детский сад № 131 в микрорайоне Дружба.
Врио губернатора решил выделить средства из резервного фонда на решение этих проблем. Дмитрий Заплутаев призвал представителей городской общественности активно участвовать в общественном контроле за проведением ремонтных работ.
На заседании также обсуждалось создание Патриот-центра в Комсомольске, о необходимости которого заявила молодёжь города. Эта инициатива была поддержана, и рассматривается возможность передачи здания на улице Лазо из краевой в муниципальную собственность. В ближайшую субботу запланирован субботник, который станет первым шагом к реализации этого важного проекта для города.