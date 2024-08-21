Ввели новые выплаты для педагогов и многодетных семей

«Региональная выплата предназначена именно для молодых педагогов, которые сразу после окончания учебного заведения идут работать по специальности, — прокомментировал решение министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке. — Это особенно важно в самом начале профессионального пути, так как даёт возможность поддержать педагога до момента получения квалификационной категории, а также доплат за стаж. Отмечу, что для учителей действуют и другие программы и инструменты: “Земский учитель”, конкурсы педагогического мастерства, такие как “Лидер в образовании”, “Сердце отдаю детям”, “Учитель года”, “Педагогический дебют”. Последний конкурс нацелен опять-таки на специалистов, только начинающих свой путь в педагогической профессии. Также получают признание и заслуги те учителя, кто давно трудится в сфере образования: 28 учителей Челябинской области в этом году отмечены федеральной премией за достижения в педагогической деятельности».