Ввели новые выплаты для педагогов и многодетных семей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о стимулирующей выплате молодым педагогам, а также о выплате многодетным семьям к новому учебному году.
Помощь, когда стажа ещё нет
Стимулирующую выплату смогут получать молодые педагоги, которые отработали предыдущий учебный год и продолжают трудиться в своей школе. Выплата им поступит уже в сентябре этого года.
«Тяжело работать, особенно в первый год, когда ещё надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много, — объяснил свою инициативу Алексей Текслер. — Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября. Материальная поддержка — это важно».
Поясним, что к категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, которые окончили ссуз или вуз и приступили к работе после выпуска, ранее не осуществляли педагогическую деятельность.
Единовременную выплату можно будет получать в течение трёх лет, причём каждый год размер её будет увеличиваться. При стаже работы один год она составит 60 тысяч рублей, при стаже два года — 100 тысяч, при стаже три года — 140 тысяч.
Сегодня на такую выплату могут претендовать более 800 молодых педагогов области.
«Региональная выплата предназначена именно для молодых педагогов, которые сразу после окончания учебного заведения идут работать по специальности, — прокомментировал решение министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке. — Это особенно важно в самом начале профессионального пути, так как даёт возможность поддержать педагога до момента получения квалификационной категории, а также доплат за стаж. Отмечу, что для учителей действуют и другие программы и инструменты: “Земский учитель”, конкурсы педагогического мастерства, такие как “Лидер в образовании”, “Сердце отдаю детям”, “Учитель года”, “Педагогический дебют”. Последний конкурс нацелен опять-таки на специалистов, только начинающих свой путь в педагогической профессии. Также получают признание и заслуги те учителя, кто давно трудится в сфере образования: 28 учителей Челябинской области в этом году отмечены федеральной премией за достижения в педагогической деятельности».
Можно купить форму
В преддверии 1 сентября не остались без внимания и многодетные семьи, где есть школьники. По поручению главы региона к новому учебному году такие семьи получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Эти средства можно направить на покупку формы для учебных и спортивных занятий.
«Внимание к многодетным семьям остаётся приоритетом для региона, — подчеркнул Алексей Текслер. — Если раньше действовала выплата только для многодетных малообеспеченных семей, то сейчас мы расширили круг получателей и значительно увеличили сумму. Это важная мера поддержки многодетных семей, которую мы реализуем по решению президента. Выплата компенсирует часть затрат на приобретение школьной и спортивной формы для детей».
Чтобы получить данную выплату, размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В 2024 году этот показатель составляет 31 128 рублей. Пособие можно получить на каждого школьника, который не достиг возраста 18 лет.
С заявлением и документами следует обратиться в управление соцзащиты по месту жительства вплоть до окончания календарного года.
В настоящее время выплата уже направлена на 9 800 детей. По предварительным расчётам, выплату получат 62 тысячи детей.