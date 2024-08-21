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ЦИК допустил все пять партий Узбекистана для участия в выборах депутатов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла постановление о допуске всех пяти партий к участию в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также областных, районных и городских кенгашей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно постановлению, в выборах, которые пройдут 27 октября текущего года, примут участие: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат», Экологическая партия Узбекистана, а также демократическая партия «Миллий тикланиш».

Теперь высшие органы партий должны выдвинуть кандидатов в депутаты. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 65 дней до выборов и заканчивается за 45 дней до выборов.