В Соликамске избрали нового мэра

«По итогам конкурса по отбору кандидатур главой администрации Соликамского городского округа стал Александр Русанов», — сообщили в местной администрации.
Напомним, 37-летний Русанов в качестве врио руководил мэрий Соликамска с конца июня этого года. До этого с ноября 2022 года он был главой центрального района Перми — Ленинского. Примечательно, что ровно год назад он был финалистом конкурса по отбору мэра краевой столицы. Тогда депутаты пермской думы ожидаемо главой избрали фаворита — Эдуарда Соснина.
Помимо Русанова на пост соликамского главы претендовал начальник финансового управления мэрии Игорь Савинов. Кресло градоначальника третьего по величине города Прикамья стало вакантным после отставки Евгения Самоукова весной 2024 года.