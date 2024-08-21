В Соликамске избрали нового мэра

Напомним, 37-летний Русанов в качестве врио руководил мэрий Соликамска с конца июня этого года. До этого с ноября 2022 года он был главой центрального района Перми — Ленинского. Примечательно, что ровно год назад он был финалистом конкурса по отбору мэра краевой столицы. Тогда депутаты пермской думы ожидаемо главой избрали фаворита — Эдуарда Соснина.