Беспрозванных познакомился с Правдинским округом

Беспрозванных также посетил поликлинику, дом культуры и смотровую площадку Свято-Георгиевского храма. А в поселке Ермаково глава региона ознакомился с работой свинокомплекса ООО «Правдинское Свино Производство-2». Обсуждались планы по дальнейшему развитию Железнодорожного, где продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов.