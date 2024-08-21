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Беспрозванных познакомился с Правдинским округом

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил Правдинский муниципальный округ.

Глава региона осмотрел помещения школы Правдинска и пообщался с учениками и педагогами. Школа готова принять учеников, в рамках национального проекта «Образование» отремонтированы два кабинета.

Тут планируется открыть инженерно-математический, медиакласс и туристический класс. Дети продемонстрировали результаты своего увлечения робототехникой в рамках регионального проекта «Современная школа».

Беспрозванных также посетил поликлинику, дом культуры и смотровую площадку Свято-Георгиевского храма. А в поселке Ермаково глава региона ознакомился с работой свинокомплекса ООО «Правдинское Свино Производство-2». Обсуждались планы по дальнейшему развитию Железнодорожного, где продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов.