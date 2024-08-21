Беспрозванных познакомился с Правдинским округом

Глава региона осмотрел помещения школы Правдинска и пообщался с учениками и педагогами. Школа готова принять учеников, в рамках национального проекта «Образование» отремонтированы два кабинета.
Тут планируется открыть инженерно-математический, медиакласс и туристический класс. Дети продемонстрировали результаты своего увлечения робототехникой в рамках регионального проекта «Современная школа».
Беспрозванных также посетил поликлинику, дом культуры и смотровую площадку Свято-Георгиевского храма. А в поселке Ермаково глава региона ознакомился с работой свинокомплекса ООО «Правдинское Свино Производство-2». Обсуждались планы по дальнейшему развитию Железнодорожного, где продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов.