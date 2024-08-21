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В семи муниципалитетах Курской области отложили голосование на выборах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Центризбирком РФ принял решение отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в Курской области, которое должно было пройти в предстоящий единый день голосования в сентябре. Решение было принято на заседании ЦИК в связи с соответствующим заявлением избирательной комиссии региона.

Источник: РИА "Новости"

Голосование отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. «Решение принято», — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Согласно законодательству, ЦИК РФ имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при соответствующем обращении местного избиркома. Как сообщил член ЦИК РФ Николай Левичев, с соответствующим прошением избирком Курской области обратился 15 августа.

Также в сентябре в Курской области должны пройти выборы главы региона. Ранее избирком Курской области сообщил, что воспользуется правом, данным ЦИК РФ, для проведения досрочного голосования, которое начнется с 28 августа. По словам Булаева, на данный момент речи о переносе выборов главы Курской области не идет. «Выборы высшего должностного лица должны пройти в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в ЕДГ, если [в будущем] не будет принято иного решения», — заявил он.

Согласно постановлению, решение о переносе выборов касается 10 кампаний муниципального уровня. Как отметили в ЦИК РФ, процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей.