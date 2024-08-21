В семи муниципалитетах Курской области отложили голосование на выборах

Также в сентябре в Курской области должны пройти выборы главы региона. Ранее избирком Курской области сообщил, что воспользуется правом, данным ЦИК РФ, для проведения досрочного голосования, которое начнется с 28 августа. По словам Булаева, на данный момент речи о переносе выборов главы Курской области не идет. «Выборы высшего должностного лица должны пройти в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в ЕДГ, если [в будущем] не будет принято иного решения», — заявил он.