В семи муниципалитетах Курской области отложили голосование на выборах

Голосование отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. «Решение принято», — сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Также в сентябре в Курской области должны пройти выборы главы региона. Ранее избирком Курской области сообщил, что воспользуется правом, данным ЦИК РФ, для проведения досрочного голосования, которое начнется с 28 августа. По словам Булаева, на данный момент речи о переносе выборов главы Курской области не идет. «Выборы высшего должностного лица должны пройти в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в ЕДГ, если [в будущем] не будет принято иного решения», — заявил он.
Согласно постановлению, решение о переносе выборов касается 10 кампаний муниципального уровня. Как отметили в ЦИК РФ, процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей.