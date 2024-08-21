Глава Краснодара предложил создать бригады для ремонта школ

По словам господина Наумова, в этом году в Краснодаре заметна острая нехватка рабочей силы для ремонта школ. Для десяти общеобразовательных учреждений так и не нашли подрядчиков. В связи с этим глава города предложил создать собственные ремонтные бригады и отправлять на нужные объекты. Но и в данной ситуации будет непросто конкурировать со строительными компаниями, считает мэр, отмечая, что «у нас перекупают, переманивают толковых специалистов».