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Глава Краснодара предложил создать бригады для ремонта школ

Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил создать отдельные ремонтные бригады для школ. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: соцсети

По словам господина Наумова, в этом году в Краснодаре заметна острая нехватка рабочей силы для ремонта школ. Для десяти общеобразовательных учреждений так и не нашли подрядчиков. В связи с этим глава города предложил создать собственные ремонтные бригады и отправлять на нужные объекты. Но и в данной ситуации будет непросто конкурировать со строительными компаниями, считает мэр, отмечая, что «у нас перекупают, переманивают толковых специалистов».

Евгений Наумов также сказал, что в школе № 29, где ранее ветром снесло кровлю, полностью закрыли металл на крыше, сейчас ведутся работы с внутренней стороны здания. До конца августа капремонт в школах и детских садах должен быть закончен. Многие объекты уже готовы.