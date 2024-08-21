Москвичам напомнили о необходимости подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Все способы отдать голос будут доступны москвичам и во время тестового голосования, которое традиционно пройдет перед выборами. Принять в нем участие можно будет 23 августа с 08:00 до 14:00 онлайн на elec.mos.ru, а также на некоторых избирательных участках города. Москвичи, у которых уже одобрено заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня на сентябрьских выборах, смогут проголосовать таким способом на участке по месту постоянной регистрации, если он будет работать в день тестового голосования. Голосование при помощи электронного бюллетеня будет им недоступно. Подробности и адреса участков — на специальной странице.