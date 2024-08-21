Москвичам напомнили о необходимости подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут с 6 по 8 сентября, будут доступны все существующие способы голосования. Сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня можно онлайн или на любом избирательном участке города, при помощи бумажного — только на участке по месту прописки. В последнем случае понадобится подать заявление. Узнать о том, доступно ли им онлайн-голосование, горожане могут на mos.ru благодаря сервису «Доступ к онлайн-голосованию» в личном кабинете.
Возможность проголосовать будет у всех совершеннолетних жителей Москвы с постоянной регистрацией в столице. Сделать выбор можно в любой из трех дней.
Онлайн-голосование пройдет на странице elec.mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Для участия в нем у пользователя должна быть полная учетная запись на mos.ru. Также понадобится любое устройство с доступом в интернет — компьютер, планшет или смартфон. При этом можно находиться в любой точке страны. Подавать заявку для участия в онлайн-голосовании не нужно.
Избирательные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00. На любом из них можно будет воспользоваться терминалом электронного голосования. Заранее выбирать участок, для того чтобы отдать голос таким способом, не требуется.
Получить бумажный бюллетень можно только на участке по месту постоянной регистрации. Такой способ голосования будет доступен тем, кто до 2 сентября подаст заявление о включении в соответствующий список избирателей. Сделать это можно на mos.ru. Для этого в разделе «Личные документы» каталога услуг нужно выбрать услугу «Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах
После того как заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня будет рассмотрено и одобрено, другие способы отдать голос на выборах станут недоступны. Если планы изменятся, заявление разрешается отозвать в срок до 2 сентября. После отзыва избиратель по-прежнему сможет проголосовать на выборах — при помощи терминала на любом участке города или онлайн на mos.ru, если ему доступно дистанционное электронное голосование.
Выбрать удобный избирательный участок для голосования или найти участок по месту постоянной регистрации, а также построить до него маршрут поможет специальная карта на mos.ru. Для очного голосования нужно взять с собой паспорт.
Все способы отдать голос будут доступны москвичам и во время тестового голосования, которое традиционно пройдет перед выборами. Принять в нем участие можно будет 23 августа с 08:00 до 14:00 онлайн на elec.mos.ru, а также на некоторых избирательных участках города. Москвичи, у которых уже одобрено заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня на сентябрьских выборах, смогут проголосовать таким способом на участке по месту постоянной регистрации, если он будет работать в день тестового голосования. Голосование при помощи электронного бюллетеня будет им недоступно. Подробности и адреса участков — на специальной странице.