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Аксенов: Керченский морской порт передадут в федеральную собственность

Керченский порт Камыш-Бурун в Крыму реконструируют за счет федеральных средств.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму Керченский морской порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность. Теперь его углубят за счет средств федерального бюджета. Об этом шла речь на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.

«Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, которые изготавливаются на заводе имени Бутомы», — сообщает глава Крыма.

Он поблагодарил за принятое решение председателя правительства России Дениса Мантурова и министра транспорта Романа Старовойта.

Также на встрече говорили об увеличении объемов загрузки «Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы» и АО «Судостроительного завода “Море”, чтобы верфи могли выпускать больше судов.