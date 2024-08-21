Аксенов: Керченский морской порт передадут в федеральную собственность

В Крыму Керченский морской порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность. Теперь его углубят за счет средств федерального бюджета. Об этом шла речь на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.
«Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, которые изготавливаются на заводе имени Бутомы», — сообщает глава Крыма.
Он поблагодарил за принятое решение председателя правительства России Дениса Мантурова и министра транспорта Романа Старовойта.
Также на встрече говорили об увеличении объемов загрузки «Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы» и АО «Судостроительного завода “Море”, чтобы верфи могли выпускать больше судов.