В заявлении спецслужбы подчёркивается, что «западные кураторы» Украины, положение которой на фронте в последнее время ухудшилось, активно побуждали её к перемещению боевых действий на российскую территорию. Это, по мнению СВР, делалось для того, чтобы «спровоцировать всплеск антиправительственных настроений» и «раскачать внутриполитическую ситуацию» в России.
Служба внешней разведки уточняет, что подготовкой и проведением атаки на Курскую область занимались спецслужбы США, Великобритании, Польши и Германии. В частности, российская разведка утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в попытке вторжения, проходили предварительную подготовку и «боевое слаживание» в учебных центрах Великобритании и Германии.
Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что одной из целей подготовки атаки на Курскую область было создание «медийного шума». Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, утверждает, что США оказывают сильное давление на Германию, чтобы побудить её усилить военную поддержку Украины или, по крайней мере, не снижать её объемы.
Американский историк и бывший преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин заявил, что Украина «не посмела бы» самостоятельно, без консультаций с Западом, напасть на Курскую область.
Американцы следят за всем, что происходит на линии соприкосновения, постоянно, круглосуточно.
Бровкин добавил, что для США сейчас, перед президентскими выборами, крайне важно создать «иллюзию успехов» Киева, чтобы оправдать затраты на его поддержку и дальнейшие ассигнования.
Итальянский политолог Джузеппе Майелло также выразил уверенность в причастности стран Запада к вторжению ВСУ в Курскую область. При этом он считает саму операцию «стратегическим просчетом», а гипотезу о том, что захват российских территорий сможет упрочить положение Украины на переговорах, — «полным заблуждением».
Ранее журнал The Economist заявлял, что Киев планировал операцию на территории Курской области без предварительных консультаций с западными союзниками. По информации издания, командующий ВСУ Александр Сырский оказался под угрозой увольнения и, с целью продемонстрировать свою профессиональную пригодность, решил инициировать это нападение. В материале также упоминалось, что одной из возможных целей атаки могла стать Брянская область.
Между тем, Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований, в своей колонке для The Guardian предупредил, что вторжение в Курскую область ставит Украину перед значительными долгосрочными рисками. Это связано с тем, что такая операция потребует больших ресурсов, как человеческих, так и технических.
Нина Лютикова