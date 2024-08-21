СВР России заявила о причастности стран НАТО к атаке на Курскую область

В заявлении спецслужбы подчёркивается, что «западные кураторы» Украины, положение которой на фронте в последнее время ухудшилось, активно побуждали её к перемещению боевых действий на российскую территорию. Это, по мнению СВР, делалось для того, чтобы «спровоцировать всплеск антиправительственных настроений» и «раскачать внутриполитическую ситуацию» в России.