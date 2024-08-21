В Италии назвали катастрофой поставку оружия ВСУ для ударов по России

30 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Киев не может использовать итальянское оружие для нанесения ударов по российской территории. Глава итальянского МИД также заверил, что страна не отправит ни одного солдата на территорию Украины, поскольку не находится в состоянии войны с Российской Федерацией.