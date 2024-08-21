В Италии назвали катастрофой поставку оружия ВСУ для ударов по России

Передача ВСУ оружия для дальнобойных ударов по территории Российской Федерации является катастрофой, заявил в интервью порталу sussidiario.net вице-премьер Италии Маттео Сальвини, представляющий партию «Лига Севера».
«Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение “Лиги” (партия “Лига Севера”). Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения на территорию России», — поделился своей точкой зрения политик.
Сальвини также напомнил, что его партия голосовала в Европарламенте против инициатив о разрешении украинской стороне применять оружие дальнего радиуса поражения для ударов по территории РФ.
30 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Киев не может использовать итальянское оружие для нанесения ударов по российской территории. Глава итальянского МИД также заверил, что страна не отправит ни одного солдата на территорию Украины, поскольку не находится в состоянии войны с Российской Федерацией.