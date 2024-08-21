Евросоюз вводит новую систему контроля на внешних границах Шенгена

Планируется, что после запуска EES через несколько месяцев будет введена и «Европейская система информации и авторизации для путешествий» (ETIAS), она обеспечит сбор информации о гражданах третьих стран до их прибытия на внешние границы Шенгена. После заполнения онлайн-формуляра они должны будут получить разрешение на въезд, уплатив пошлину в 7 евро. Электронное разрешение будет привязано к паспорту и действовать три года.