Евросоюз вводит новую систему контроля на внешних границах Шенгена

EES будет запущена всех внешних границах Евросоюза, контроль планируют осуществлять через спецтерминал. Информацию для европейских СМИ подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон во время визита в таллинский офис агентства Евросоюза, отвечающего за инфраструктуру системы EES.
«Перевозчики, операторы, вокзалы, аэропорты — все готовятся к этому знаменательному дню».
Система EES разработана для контроля пересечения границ гражданами стран, не входящих в ЕС. Ее планировали запустить еще в 2022 году, однако сроки не раз переносились.
Как информирует европейская пресса, с 10 ноября при каждом пересечении внешней границы ЕС путешествующие должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в терминале самообслуживания. На обладателей вида на жительство в странах Евросоюза и на тех, кто имеет долгосрочные визы, система распространяться не будет.
Планируется, что после запуска EES через несколько месяцев будет введена и «Европейская система информации и авторизации для путешествий» (ETIAS), она обеспечит сбор информации о гражданах третьих стран до их прибытия на внешние границы Шенгена. После заполнения онлайн-формуляра они должны будут получить разрешение на въезд, уплатив пошлину в 7 евро. Электронное разрешение будет привязано к паспорту и действовать три года.