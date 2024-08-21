Президент встретился с основателями Kaspi.kz

Президент был проинформирован о результатах работы компании Kaspi.kz и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства.
Согласно представленной главе государства информации, сегодня около 700 тыс. отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за шесть месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За шесть месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.
Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.