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Президент встретился с основателями Kaspi.kz

Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о результатах работы компании Kaspi.kz и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства.

Согласно представленной главе государства информации, сегодня около 700 тыс. отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за шесть месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За шесть месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.

Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.

экономика