Президент встретился с основателями Kaspi.kz

Согласно представленной главе государства информации, сегодня около 700 тыс. отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за шесть месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тыс. индивидуальных предпринимателей.