Могут ли украинские БПЛА достичь Новосибирска — пояснил экс-комбат «Веги» Андрей Панферов

По словам Андрея Панферова, достичь нашего региона вражеские БПЛА не могут, поскольку по всей стране созданы многоярусные пояса воздушной обороны — чем дальше вглубь страны, тем больше этих поясов. Кроме того, в Новосибирской области — усиленный контроль ПВО, так как здесь сосредоточено множество оборонных предприятий.