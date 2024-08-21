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Могут ли украинские БПЛА достичь Новосибирска — пояснил экс-комбат «Веги» Андрей Панферов

В ночь на 21 августа силы ПВО России сбили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами РФ. В свете этих событий многих волнует вопрос: долетят ли военные дроны до Новосибирска.

Подполковник в отставке Андрей Панферов рассказал изданию «Оm1 — Новосибирск» о том, как поменялись боевые действия с появлением беспилотных летательных аппаратов.

По словам Андрея Панферова, достичь нашего региона вражеские БПЛА не могут, поскольку по всей стране созданы многоярусные пояса воздушной обороны — чем дальше вглубь страны, тем больше этих поясов. Кроме того, в Новосибирской области — усиленный контроль ПВО, так как здесь сосредоточено множество оборонных предприятий.

Андрей Панферов добавил, что, в среднем, дальность полета беспилотников — 500 километров, а Новосибирская область расположена в более чем 4 000 километрах от зоны СВО.

Тем не менее, разработка новых технологий борьбы с беспилотниками — актуальная задача для военной науки.