Верховная рада ратифицировала Римский статут МУС

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. На сегодняшний день наряду с Россией МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран и Индия.