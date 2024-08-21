Верховная рада ратифицировала Римский статут МУС

«Парламент поддержал ратификацию Римского статута», — написал он в Telegram-канале.
Соответствующий законопроект 15 августа внес в раду президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.
За решение проголосовал 281 депутат из 328. Против выступил один, 22 воздержались, еще 24 не участвовали в голосовании. По словам Железняка, обсуждение сопровождалось «тяжелой дискуссией».
Ранее, 7 августа, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать президента РФ Владимира Путина, если он посетит инаугурацию следующего президента латиноамериканской страны, по ордеру МУС, юрисдикцию которого Россия не признает.
До этого, 25 июня, стало известно, что досудебная палата МУС выдала ордер на арест экс-министра обороны, председателя Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова. В Кремле это решение назвали абсурдным, а председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что оно не имеет правового основания и может расцениваться лишь как информационный шум.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявляла в 2023 году, что РФ не является участником Римского статута и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении страны юридически ничтожны.
МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. На сегодняшний день наряду с Россией МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран и Индия.