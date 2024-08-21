Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников ушел добровольцем на СВО

«Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Это уже моя восьмая по счету поездка на Донбасс. Предыдущие семь были с гуманитарной миссией — доставляли груз для наших бойцов», — написал в социальных сетях господин Коробейников. Он уточнил, что не прекращает свою деятельность в Екатеринбурге.