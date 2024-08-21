Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников ушел добровольцем на СВО

«Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Это уже моя восьмая по счету поездка на Донбасс. Предыдущие семь были с гуманитарной миссией — доставляли груз для наших бойцов», — написал в социальных сетях господин Коробейников. Он уточнил, что не прекращает свою деятельность в Екатеринбурге.
Алексей Коробейников — депутат партии «Единая России» в Законодательном собрании Свердловской области с 2011 года. В июне 2023 года он досрочно прекратил полномочия, а в сентябре был избран депутатом по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и вновь получил мандат в заксо Свердловской области. Мандат освободился после того, как депутат Виктор Шептий в сентябре 2022 года перешел в Совет федерации.
Напомним, ранее в зону проведения СВО уезжал депутат екатеринбургской городской думы Станислав Киселев, заключивший контакт с отрядом БАРС. По его словам, он занимается медицинской помощью.