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Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

«Просьба передать господину председателю дружеский привет, самые лучшие пожелания», — сказал Путин на встрече.

Путин также напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани.

Путин Владимир