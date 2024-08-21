Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину

«Просьба передать господину председателю дружеский привет, самые лучшие пожелания», — сказал Путин на встрече.
Путин также напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
«Просьба передать господину председателю дружеский привет, самые лучшие пожелания», — сказал Путин на встрече.
Путин также напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани.