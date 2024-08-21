Радий Хабиров встретился с победителями конкурса «Отцовская доблесть».

У меня спрашивают, как я воспитываю своих детей. Мне кажется, самый лучший пример, самое лучшее воспитание — это свой личный пример. Когда ты своим личным трудом, своим личным поведением формируешь образ того, каким у тебя сын будет через какое-то время. Поэтому здесь собрались как раз такие мужчины, такие отцы, которые именно так живут и своим примером воспитывают настоящих будущих мужчин, которые будут и нашей республикой управлять, и Россией управлять, которые будут созидать и которые будут защищать.