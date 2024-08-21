21 августа в Чишминском районе на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с победителями конкурса «Отцовская доблесть». Награда была учреждена 27 февраля 2020 года по инициативе Общественной палаты республики.
"Я тоже отец, и хорошо понимаю цену, что такое быть отцом, и насколько это важно. Неважно, воспитываем мы дочерей, воспитываем мальчиков, своим примером должны делать из них не просто хороших людей, но еще, конечно, чтобы они были настоящими гражданами и патриотами своей страны.
Я посмотрел список и победителей, и участников. Здесь есть отцы, которые, к сожалению, похоронили своих детей — участников специальной военной операции. Есть отцы, у которых дети, сыновья, сейчас воюют. У кого-то даже трое детей воюют, у кого-то — двое. И вы знаете, насколько это тяжело, каждый день переживать за судьбу своего сына. Вы воспитали настоящих парней, настоящих мужчин. Это, наверное, наша самая главная задача.
У меня спрашивают, как я воспитываю своих детей. Мне кажется, самый лучший пример, самое лучшее воспитание — это свой личный пример. Когда ты своим личным трудом, своим личным поведением формируешь образ того, каким у тебя сын будет через какое-то время. Поэтому здесь собрались как раз такие мужчины, такие отцы, которые именно так живут и своим примером воспитывают настоящих будущих мужчин, которые будут и нашей республикой управлять, и Россией управлять, которые будут созидать и которые будут защищать.
Еще раз тем отцам, которые похоронили своих сыновей, хочу сказать самые добрые слова уважения, соболезнования, благодарности. Тем отцам, у которых дети воюют — вместе молимся за то, чтобы они вернулись домой живые, здоровые. Это, на самом деле, самая большая наша тревога, забота. Главная моя задача — поддержать специальную военную операцию.
Я от души поздравляю тех, кто победил в этом конкурсе. Мне очень приятно, что этот конкурс становится популярным. И все больше людей подают заявки. Цель его — это общественное признание тех отцов, которые не только воспитали своих замечательных сыновей, дочерей, но и ещё при этом делают вклад в развитие нашей республики. В этом смысл этой нашей награды «Отцовская доблесть»", — сказал Радий Хабиров.
Справка
В 2024 году для участия в конкурсе подано более 300 заявок из 58 муниципальных образований Республики Башкортостан. Победителями конкурса стали 52 отца.
Самому молодому — участнику СВО исполнилось 24 года, самый возрастной участник — 89-летний ветеран труда.
У одного из участников наибольшее количество детей: Айдар Камилович Газиев из Буздякского района вместе со своей супругой воспитал 30 детей.
За годы проведения конкурса его победителями стали 144 человека.
В 2024 году общественная награда «Отцовская доблесть» представлена в следующих номинациях:
1) «Мужество, доблесть и честь» (ветераны боевых действий, участники СВО);
2) «Многодетный папа» (главы семейств с несколькими детьми);
3) «Забота и чуткость» (отцы, воспитывающие приемных детей и детей-инвалидов);
4) «Папа — активист» (отцы, активно участвующие в общественной жизни республики и транслирующие положительный образ осознанного отцовства);
5) «Глава семейной династии» (отцы, которые являются продолжателями или основателями семейных династий).
Сегодня, 21 августа, состоялась V юбилейная церемония награждения победителей конкурса «Отцовская доблесть».