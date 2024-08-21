В Мали разъяснили причины прекращения дипломатических отношений с Украиной

Мали вынуждена была прервать отношения с Украиной после того, как украинские военные публично заявили о своем участии в конфликте между малийскими военными и туарегами, заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами Мали Алу Диарра в интервью RTVI.
Диарра отметил, что Мали всегда придерживалась оборонительной стратегии, не угрожая другим странам и не вмешиваясь в их внутренние дела.
Когда иностранное государство заявляет о своей причастности, своем участии в вооруженном столкновении с малийскими вооруженными силами на территории Мали, в результате чего погибли малийские военнослужащие, это неприемлемо.
По его словам, «когда публично прозвучало заявление украинских военнослужащих о том, что они причастны к этому столкновению», власти Мали «ответили соответствующим образом». «В данной ситуации мы не могли поступить иначе, наше решение окончательное», — добавил он.
27 июля вооруженные формирования туарегов, борющиеся против властей Мали, заявляли, что убили десятки правительственных военных и их союзников из ЧВК «Вагнер», пишет «RTVI». Представитель движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщил, что туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» на окраине Тинзаватена.
Позже CSP-PSD заявило о гибели 84 «вагнеровцев». Малийская армия сообщила о гибели двух военнослужащих. Российские телеграм-каналы и СМИ подтвердили информацию о гибели бойцов ЧВК, включая администратора канала Grey Zone Никиту Федянина. Baza сообщала, что убиты не менее 20 «вагнеровцев». Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» написал, что с 22 по 27 июля малийские военные и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вели бои против боевиков из «Координационного движения Азавада» и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле». В сообщении подтверждались потери «вагнеровцев», но число погибших не уточнялось.
Киев намекнул на свою причастность к атаке туарегов. «Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию <…>. О деталях мы, безусловно, не будем говорить, продолжение следует», ― заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Министерство иностранных дел Сенегала вызвало украинского посла Юрия Пивоварова, заявив, что он в своих публикациях в социальных сетях выразил «недвусмысленную поддержку террористической атаки», произошедшей в Мали.
После этого власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной. «Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию и поддержку международного терроризма», — заявили в Бамако.
Министерство иностранных дел Украины охарактеризовало данный поступок как «непродуманный и поспешный», а также особо отметило, что «категорически отклоняет» обвинения в содействии терроризму.
* организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России
Нина Лютикова