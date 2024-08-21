В Мали разъяснили причины прекращения дипломатических отношений с Украиной

Позже CSP-PSD заявило о гибели 84 «вагнеровцев». Малийская армия сообщила о гибели двух военнослужащих. Российские телеграм-каналы и СМИ подтвердили информацию о гибели бойцов ЧВК, включая администратора канала Grey Zone Никиту Федянина. Baza сообщала, что убиты не менее 20 «вагнеровцев». Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» написал, что с 22 по 27 июля малийские военные и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вели бои против боевиков из «Координационного движения Азавада» и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле». В сообщении подтверждались потери «вагнеровцев», но число погибших не уточнялось.