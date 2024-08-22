Responsible Strategist: как Пентагон создавал Кремниевую долину

В эпоху холодной войны государственные расходы на научные исследования и разработки в основном поступали от Министерства обороны США и НАСА. Со временем ими заинтересовались университеты, причем близлежащий Стэнфордской университет (расположен в получасе ходьбы от Кремниевой долины) поощрял аспирантов и профессоров заниматься исследованиями и обучать предпринимателей — с целью получения оборонных контрактов, пишет Пабст. Например, Varian Associates была создана учеными, связанными со Стэнфордом, и стала первой компанией Кремниевой долины, вышедшей на публичный рынок в 1956 году. Она производила микроволновые трубки для военных нужд. SRI International — «спин-офф» Стэнфордского университета — получила военные контракты на создание ключевых военно-прикладных технологий, включая радиолокационные системы проникновения сквозь землю и растительный покров, а также на создание критически важных военных систем управления и контроля.