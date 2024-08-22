Responsible Strategist: как Пентагон создавал Кремниевую долину

Материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.
Некоторые эксперты стремятся приписать успех Кремниевой долины предпринимательству в условиях свободного рынка, утверждая, что «великие» идеи, появившиеся в гаражах калифорнийских пригородов, успешно реализовались благодаря упорному труду. В действительности региональные предприниматели послевоенной эпохи получали помощь от правительства США. В условиях продолжающейся холодной войны с Советским Союзом конкуренция в секторах технологий, космоса и вооружений была жесткой. США стремились установить господство над своими противниками.
В эпоху холодной войны государственные расходы на научные исследования и разработки в основном поступали от Министерства обороны США и НАСА. Со временем ими заинтересовались университеты, причем близлежащий Стэнфордской университет (расположен в получасе ходьбы от Кремниевой долины) поощрял аспирантов и профессоров заниматься исследованиями и обучать предпринимателей — с целью получения оборонных контрактов, пишет Пабст. Например, Varian Associates была создана учеными, связанными со Стэнфордом, и стала первой компанией Кремниевой долины, вышедшей на публичный рынок в 1956 году. Она производила микроволновые трубки для военных нужд. SRI International — «спин-офф» Стэнфордского университета — получила военные контракты на создание ключевых военно-прикладных технологий, включая радиолокационные системы проникновения сквозь землю и растительный покров, а также на создание критически важных военных систем управления и контроля.
Как отмечает автор, расходы правительства США, особенно военных ведомств, на технологии привели к появлению множества знаковых изобретений. Например, интернет начинался как исследовательский проект Управления перспективных исследовательских проектов (ARPA), которое сейчас известно как Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Десятилетия спустя аспиранты Стэнфорда Сергей Брин и Ларри Пейдж получили средства от DARPA, Национального научного фонда, и разведывательное сообщество США запустило программу разработок крупных цифровых систем данных для создания того, что впоследствии превратилось в Google.
Среди других известных изобретений, финансируемых DARPA, — транзитные спутники (предшественники GPS) и приложение Siri для iPhone, которое Apple в конечном итоге адаптировала для потребительских целей.
Военно-промышленная корпорация Lockheed когда-то была крупнейшим работодателем в Саннивейле (один из крупнейших городов Кремниевой долины). Девять крупных военных подрядчиков Кремниевой долины в 1990 году получили в рамках оборонных контрактов более 11 млрд долларов. И хотя с тех пор расходы на оборону в штате снизились, Калифорния остается одним из основных получателей «военных долларов» в США.
Однако не всегда, как отмечает автор, отношения технологической отрасли с военными были простыми и последовательными.
Например, сотрудники Google в 2018 году оказали давление на своего работодателя, чтобы он прекратил участие в проекте военной программы искусственного интеллекта Maven.
Тем не менее в 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, оборонные контракты поддержали технологическую отрасль. А террористические атаки 11 сентября 2001 года и их политические последствия ускорили приток военных средств и увеличили число военных подрядчиков в следующие десятилетия, говорится в статье.
В 2020 году Джек Полсон, бывший сотрудник Google, ставший журналистом, заявил, что предполагаемый разрыв между Кремниевой долиной и военными постоянно преувеличивается.
В 2015 году было создано Подразделение оборонных инноваций — форпост Минобороны США в Кремниевой долине. Подразделение призвано укреплять сотрудничество с компаниями технологической отрасли и особенно со стартапами. Несмотря на изначальное недовольство военных, подразделение в итоге получило положительный отклик и сейчас расширяет свое присутствие по всей стране, создавая новые центры и наращивая финансирование.
Когда сотрудники Google и Amazon оспорили участие своих фирм в проекте Nimbus (совместный проект по оказанию правительству Израиля технологических услуг), Google уволила более 50 сотрудников за участие в протестах.
Работников технологической сферы призывают занять чью-либо сторону. «Нам нужны сотрудники, которые хотят быть на стороне Запада. Если вы с этим не согласны — не работайте здесь», — заявил гендиректор Palantir Алекс Карп в 2023 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его мнение разделяет Венки Ганесан из Menlo Venture: «В условиях растущей геополитической напряженности нам необходимо сотрудничать и взаимодействовать с нашим правительством. И в этом вопросе вы не можете оставаться нейтральными».
Сейчас технологические компании открыто проявляют интерес к оборонному сектору. Министерство обороны США все чаще направляет средства техногигантам, включая Microsoft, Google Alphabet, Oracle и IBM. А недавно Open AI включила в совет директоров бывшего директора Агентства национальной безопасности и директора Киберкомандования ВС США Пола Накасоне.
Она связана с закупками систем вооружения Replicator. Это, по словам некоторых экспертов, обеспечит «производство более дешевой военной техники, оснащенной с учетом последних коммерческих инноваций».
Все более тесные связи Кремниевой долины с Пентагоном стимулируются огромными расходами на оборону и гарантируют, что достижения в коммерческом технологическом секторе не останутся незамеченными военными ведомствами и принесу пользу оборонной промышленности США. Учитывая, что администрация Байдена одобрила военный бюджет на 2025 год в размере 850 млрд долларов, безудержные военные контракты, особенно с технологическими компаниями и стартапами, будут заключаться в неизменном объеме, убеждена автор статьи.
Марина Светлова