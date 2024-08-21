Суд отстранил Ивана Пивкина от должности главы самарского минтранса

Напомним, Иван Пивкин занимал пост министра с 2012 г. — со времен губернаторства Николая Меркушкина.
Задержали врио министра в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня. Сообщалось, что «речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков».
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Октябрьского районного суда, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «Е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
22 июня Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Пивкина под стражу. 19 августа меру пресечения продлили на два месяца, а всего на четыре месяца, то есть до 20 октября.
В этот же день суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Ивана Пивкина от должности врио министра.