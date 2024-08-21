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МИД назвал враньем сведения о неучастии Запада в атаке ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Утверждения о том, что атака ВСУ на Курскую область проходит без поддержки Запада, являются враньем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать информацию газеты WSJ о том, что США якобы не делятся с Киевом разведданными по целям на территории РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты Америки, Британия и натовские страны, в первую очередь, это англосаксонский дуэт, являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками, которые наводят киевский режим на цели на территории Российской Федерации. Поэтому их заявления о том, что это проходит без поддержки Запада, это вранье, это неправда», — сказала дипломат.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 122 тыс. человек отселили из девяти приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 28 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4 400 военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

дипломатия
Захарова Мария