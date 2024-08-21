МИД назвал враньем сведения о неучастии Запада в атаке ВСУ на Курскую область

«Соединенные Штаты Америки, Британия и натовские страны, в первую очередь, это англосаксонский дуэт, являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками, которые наводят киевский режим на цели на территории Российской Федерации. Поэтому их заявления о том, что это проходит без поддержки Запада, это вранье, это неправда», — сказала дипломат.