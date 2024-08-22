The Economist: место Джо Байдена в истории зависит от успехов Камалы Харрис

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На съезде никто не хотел останавливаться на недавних неприятностях, связанных с тем, что горстка партийных «авторитетов» вырвала номинацию из стиснутых рук Байдена, словно дети отобрали у своего угасающего отца ключи от машины, пишет The Economist. Вдруг стало трудно найти кого-то, кто бы считал, что повторное выдвижение 81-летнего Байдена — это хорошая идея.
Байден, будучи опытным политиком, подыгрывает им. Он смирился со своей новой ролью. Она ему знакома: он должен стать вспомогательным игроком при более харизматичном политике, который, возможно, не так много пережил в истории, но, в отличие от него, может творить ее.
Делегаты в Чикаго скандировали «Спасибо, Джо!», и Байден, казалось, купался в их сдержанной благодарности за вынужденный акт самопожертвования. «Он показал, что значит быть настоящим патриотом, — заявила Хиллари Клинтон, переведя риторику о Байдене в прошедшее время. — И теперь мы пишем новую главу американской истории».
В Чикаго Байден даже произнес свою собственную хвалебную речь, правда, ей не хватало изящества, которого требовал момент и которого заслуживал он сам. Тон Байдена был настойчивым и даже злым, как и в большинстве его речей за последний год. Хотя Байден настаивал на том, что он не обижен, он быстро покинул съезд, решив раствориться в отпуске в Южной Калифорнии.
Как отмечают биографы Байдена, он до сих пор помнит имена детей, которые унижали его в начальной школе. Тогда они относились к нему как к глупому мальчику, потешаясь над его заиканием и называя Joe impedimenta («Джо-помеха»).
Даже когда Байден стал президентом, он неоднократно вспоминал, что Барак Обама, у которого он был вице-президентом и преданно и верно служил, предпочел ему Хиллари Клинтон в качестве «знаменосца» Демократической партии (президент Барак Обама официально поддержал Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и присоединился к ее избирательной кампании). В 2024 году Обама вновь выразил Байдену недоверие, что способствовало его исключению из списка кандидатов от Демократической партии.
Но несмотря на многочисленные невзгоды или из-за них, жалость к себе никогда не была одним из недостатков Байдена. Ему нужна победа Харрис. Байден не только верит, что Дональд Трамп угрожает «самой душе Америки», но и его собственное место в истории зависит от успешности и эффективности Харрис на посту президента. Байден не справился с фундаментальной задачей институционального лидера: должным образом подготовить почву для преемника и отойти в сторону в нужный момент. Если Харрис проиграет, ответственность ляжет на Байдена.
Он часто вспоминал, что вышел с «полупенсии» в 2019 году, чтобы в третий раз баллотироваться на пост президента и остановить Дональда Трампа. Когда он наконец получил эту должность, ему не терпелось извлечь максимум из нее. В период глубокой поляризации американской политики ему удалось провести больше перспективных законов, в том числе с большей поддержкой обеих партий, чем даже его сторонники могли себе представить.
Но все это он поставил под угрозу. Байден в течение двух лет игнорировал кризис на южной границе, а затем сделал самонадеянный выбор — баллотироваться еще раз. Но даже сейчас ему может повезти: победа Харрис может укрепить образ, который он попытался создать в Чикаго — дальновидного и щедрого лидера, даже лидера-преобразователя, отчасти из-за выбранного им вице-президента, пишет The Economist.
Марина Светлова