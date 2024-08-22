The Economist: место Джо Байдена в истории зависит от успехов Камалы Харрис

Но несмотря на многочисленные невзгоды или из-за них, жалость к себе никогда не была одним из недостатков Байдена. Ему нужна победа Харрис. Байден не только верит, что Дональд Трамп угрожает «самой душе Америки», но и его собственное место в истории зависит от успешности и эффективности Харрис на посту президента. Байден не справился с фундаментальной задачей институционального лидера: должным образом подготовить почву для преемника и отойти в сторону в нужный момент. Если Харрис проиграет, ответственность ляжет на Байдена.