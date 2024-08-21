Захарова назвала Британию идеологическим локомотивом политики сдерживания РФ

«Я напомню, что Лондон и Вашингтон совместно отрабатывали не только в рамках НАТО, но еще и отдельно соответствующие боевые маневры с условной целью под названием Россия и пресекали, в частности, британские эсминцы, наши государственные границы в Черном море в 2021 году, еще до начала СВО (специальной военной операции. — Ред.)», — сказала она во время брифинга, отвечая на вопрос, почему Лондон делает всё, чтобы усилить эскалацию украинского конфликта и ухудшить отношения с Москвой.