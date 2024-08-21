«Я напомню, что Лондон и Вашингтон совместно отрабатывали не только в рамках НАТО, но еще и отдельно соответствующие боевые маневры с условной целью под названием Россия и пресекали, в частности, британские эсминцы, наши государственные границы в Черном море в 2021 году, еще до начала СВО (специальной военной операции. — Ред.)», — сказала она во время брифинга, отвечая на вопрос, почему Лондон делает всё, чтобы усилить эскалацию украинского конфликта и ухудшить отношения с Москвой.
По словам дипломата, это такая идеология, это способ выйти из собственных кризисных моментов, в частности внутриполитических и международных. Захарова напомнила, что произошедшая в июле «смена политических элит» в результате парламентских выборов в Великобритании не привела к какому-либо пересмотру «подходов официального Лондона».
«Публичные заявления новых британских властей в который раз воспроизводят антироссийские тезисы, подтверждают планы местного истеблишмента идти по пути дальнейшей эскалации — они это произносят не только в качестве конкретных шагов, но и в качестве просто идеологемы», — подчеркнула официальный представитель МИДа.
Как она отметила, российская сторона обратила внимание на меняющую направление риторику Великобритании касательно нападения украинских боевиков на Курскую область. Дипломат обратила внимание, что на днях официальный представитель британского внешнеполитического ведомства не исключил использование передаваемого Лондоном военного имущества при проведении киевским режимом операции на российской территории. Захарова обратила внимание, что в таком высказывании сохраняется некоторая завеса неопределенности.
18 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности страны, чтобы его члены подумали над планом по оказанию более широкой поддержки киевскому режиму.
До этого, 15 августа, The Times также сообщила, что Великобритания не может дать разрешение Украине наносить удары по территории России ракетами Storm Shadow из-за запрета, который наложили США. Источник в британском правительстве сообщил, что власти страны ожидают одобрения Вашингтона, однако на запрос Лондона ответа пока нет.
14 августа посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания помимо подготовки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций киевского режима, а также обладает значимым влиянием на руководство Украины.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.