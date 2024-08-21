Андрей Бочаров провел встречу с жителями Фролово

«Людям небезразлична их малая родина, они понимают, что им здесь жить, растить детей, работать, и они хотят видеть свою малую родину красивой, благоустроенной, развивающейся, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Нужно отметить, что и экономика города Фролово развивается активно: в этом году мы выходим на бюджет около одного миллиарда рублей — это неплохо для муниципального образования. Средства направляются на решение задач, которые ставят люди — и это правильно».