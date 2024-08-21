Андрей Бочаров провел встречу с жителями Фролово

Сегодня Фролово активно благоустраивается. Обновляется Железнодорожный парк — локация победила во всероссийском конкурсе благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда». Для горожан это любимое место отдыха, поэтому проект преображения был разработан с учетом мнения жителей. В парке провели поливочник, смонтировали сети электроснабжения, парковое освещение, установили системы видеонаблюдения и оповещения, обустроили альпийскую горку, одна из 4 входных групп выполнена с подсветкой. После обновления в сквере можно будет заниматься воркаутом, велотриалом, кататься на скейтах и играть в футбол. На территории откроют ярмарочную площадку, зимой ее переоборудуют под каток.
«Наша задача, чтобы парк — а это около четырех гектаров — был по-настоящему современным, модным и востребованным, со всеми парковыми элементами, чтобы у людей разных возрастов были возможности пообщаться, заняться любимым делом», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Глава региона осмотрел уже облагороженные участки и те, где работы только ведутся. Андрей Бочаров предложил при разработке дизайна общественных пространств использовать потенциал местных художников, в том числе граффитистов. Губернатор зашел также в библиотеку, расположенную в парке, пообщался с сотрудниками.
Во Фролово живет активная молодежь, которая предлагает свои идеи по дальнейшему развитию родного города.
«То, что молодые люди привлекаются к работе, — это очень правильная история, — заявил Андрей Бочаров. — В регионе будет создаваться новая молодежная структура, будет создан координирующий центр, затем пойдет работа в муниципальных образованиях. И Фролово может стать одним из центров молодежного движения в регионе, получить дополнительную возможность для реализации потенциала».
Губернатор также пообщался с волонтерами, многодетными семьями, городским активом: фроловчане активно участвуют в сборе и отправке гуманитарного груза для жителей Курской области. Как раз сегодня из Волгограда ушел очередной гумконвой. Андрей Бочаров поблагодарил всех активистов за неравнодушие.
«Людям небезразлична их малая родина, они понимают, что им здесь жить, растить детей, работать, и они хотят видеть свою малую родину красивой, благоустроенной, развивающейся, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Нужно отметить, что и экономика города Фролово развивается активно: в этом году мы выходим на бюджет около одного миллиарда рублей — это неплохо для муниципального образования. Средства направляются на решение задач, которые ставят люди — и это правильно».