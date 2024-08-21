В Воронеже из 13 кандидатов в мэры выбрали 3-х

Напомним, что из 15 поданных заявлений на пост мэра два кандидата самоудалились. Это министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов и топ-менеджер банка Дмитрий Колодяжный. В итоге осталось 13 человек.