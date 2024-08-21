В Воронеже из 13 кандидатов в мэры выбрали 3-х

Каждому был выделен регламент — 10 минут на презентацию. Прослушав все доклады, конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы Воронежа трех человек:
- врио мэра Сергея Петрина,
- главу управления Левобережного района Вадима Башилова,
- адвоката Сергея Последова.
Теперь депутаты Воронежской городской Думы с помощью тайного голосования решат, кто займет главное кресло в администрации Воронежа. Голосование пройдет в период до 30 дней, дата станет известна позже.
Напомним, что из 15 поданных заявлений на пост мэра два кандидата самоудалились. Это министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов и топ-менеджер банка Дмитрий Колодяжный. В итоге осталось 13 человек.