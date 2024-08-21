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В Воронеже из 13 кандидатов в мэры выбрали 3-х

В среду, 21 августа, в Воронежской городской Думе кандидаты в мэры выступали со своими программами на ближайшие 5 лет.

Каждому был выделен регламент — 10 минут на презентацию. Прослушав все доклады, конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы Воронежа трех человек:

  • врио мэра Сергея Петрина,
  • главу управления Левобережного района Вадима Башилова,
  • адвоката Сергея Последова.

Теперь депутаты Воронежской городской Думы с помощью тайного голосования решат, кто займет главное кресло в администрации Воронежа. Голосование пройдет в период до 30 дней, дата станет известна позже.

Напомним, что из 15 поданных заявлений на пост мэра два кандидата самоудалились. Это министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов и топ-менеджер банка Дмитрий Колодяжный. В итоге осталось 13 человек.