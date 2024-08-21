В Ереване после слов Лукашенко посольство Белоруссии закидали картошкой

Поводом для акции стали недавние высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он подверг критике стремление Еревана сблизиться с западными странами и назвал неправильным терять связь с общим рынком постсоветских стран.
«Вы видите и политику (я даже не обращал внимания и говорить не хочу) Армении. Ну, что это за политика?! Ну, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой [президент Эмманюэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — сказал белорусский лидер (цитата по агентству БелТА).
Отношения Белоруссии и Армении осложнились в июне. Тогда Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал «освободительной войной» операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку (была проведена в сентябре 2023-го и завершилась капитуляцией властей непризнанной республики, более 100 тыс. беженцев были вынуждены уехать в Армению). Белорусский президент также признался, что обсуждал с азербайджанским коллегой перед началом операции варианты ее исхода: «Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».
После этих заявлений Армения отозвала своего посла в Минске для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян сказал, что он и другие представители армянских властей «больше никогда» не поедут в Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко.