В Ереване после слов Лукашенко посольство Белоруссии закидали картошкой

«Вы видите и политику (я даже не обращал внимания и говорить не хочу) Армении. Ну, что это за политика?! Ну, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой [президент Эмманюэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — сказал белорусский лидер (цитата по агентству БелТА).