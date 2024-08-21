Как устроена избирательная система в США: принцип голосования и кандидаты на пост президента

1. Президентские выборы в 2024 году пройдут 5 ноября. Но это лишь первый этап голосования. Хотя после него практически наверняка сразу будет понятен победитель, сама процедура формально завершится только в начале следующего года. Новый президент США должен будет вступить в должность 20 января 2025-го.

2. Главными претендентами на должность президента США считаются вице-президент Камала Харрис и экс-президент от партии республиканцев Дональд Трамп. Шансы каждого из них на победу оценить довольно сложно, безоговорочного лидера нет, и борьба за пост главы государства обещает быть напряженной.

3. В ходе предвыборной гонки демократам пришлось менять кандидата. Действующий президент Джо Байден снялся с выборов после неудачных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Такой случай — большая редкость для американской политической традиции.

4. Процедура президентских выборов в США существенно отличается от процедуры в других демократических странах мира. Она сложная и многоступенчатая, а победа среди обычных избирателей не гарантирует кандидату избрание главой государства.