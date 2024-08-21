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Алексей Беспрозванных осмотрел отремонтированную школу в Правдинске

Врио губернатора оценил обновленные кабинеты.

Источник: правительство Калининградской области

Врио губернатора Алексей Беспрозванных посетил Правдинский район, где особое внимание уделил школе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, школа готова к учебному году: в рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы два кабинета, где откроют инженерно-математический и медиакласс. Оборудование и мебель уже купили. Появится и туристический класс.

В школе с 1-го по 11-й класс обучаются почти 800 детей из семей горожан и жителей 26 поселков.

В школе в рамках регионального проекта с 2020 года работает центр образования «Точка роста».

образование