Алексей Беспрозванных осмотрел отремонтированную школу в Правдинске

Врио губернатора Алексей Беспрозванных посетил Правдинский район, где особое внимание уделил школе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, школа готова к учебному году: в рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы два кабинета, где откроют инженерно-математический и медиакласс. Оборудование и мебель уже купили. Появится и туристический класс.