Алексей Беспрозванных осмотрел отремонтированную школу в Правдинске

Врио губернатора Алексей Беспрозванных посетил Правдинский район, где особое внимание уделил школе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, школа готова к учебному году: в рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы два кабинета, где откроют инженерно-математический и медиакласс. Оборудование и мебель уже купили. Появится и туристический класс.
В школе с 1-го по 11-й класс обучаются почти 800 детей из семей горожан и жителей 26 поселков.
В школе в рамках регионального проекта с 2020 года работает центр образования «Точка роста».