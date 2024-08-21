Александр Беглов заявил о старте реализации проекта ВСМ-1 в Петербурге

На выставке «Мой Петербург» официально представили проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва (ВСМ-1). Участие приняли губернатор Александр Беглов, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, генеральный директор ООО «ВСМ Две Столицы» Олег Тони и другие.
Во время стратегической сессии обсудили состояние работ по проекту и его значение для Петербурга и всей страны. Губернатор отметил, что окончательное решение о строительстве ВСМ-1 принял президент.
«По поручению Президента город сегодня реализует масштабную программу модернизации транспортной системы. Железным дорогам отведена особая роль в развитии всей Санкт‑Петербургской агломерации», — сказал Алекандр Беглов.
По его словам, в 2020 году РЖД разработало концепцию развития жд-инфраструктуры. Она предусматривает строительство двух железнодорожных обходов: юго-западного и северо-восточного, которые будут направлять из города большую часть транзитного грузового транспорта. По освободившимся линиям запустят пассажирские поезда.
«В результате мы получим “наземное метро” на базе городских электричек. Ускорим развитие тактового движения между Петербургом, его пригородами и населенными пунктами Ленинградской области», — сказал губернатор.
Проект строительства ВСМ-1 позволит увеличить турпоток со стороны столицы на 25%. Глава проекта Олег Тони заверил, что сложившейся исторической застройке будет уделено максимальное внимание.
«ВСМ — это вызов, но также и возможности. Скоростная дорога — это новые рабочие места, новое качество жизни в регионах, где пройдет дорога. Это комфорт и безопасность пассажиров, развитие новых, в том числе интеллектуальных промышленных и транспортных технологий. Это развитие экономики страны», — сказал он.
Предприятия и компании 15 регионов России займутся производством нового пассажирского состава. Петербург уже приступил к реализации проекта.
«Петербург становится участником самых новаторских и прогрессивных технических и транспортных замыслов. Промышленные предприятия города обладают серьезным опытом в транспортном машиностроении. Наши профильные вузы и колледжи готовят квалифицированных специалистов — это будущие кадры проекта. Уверен, что научный, технологический и образовательный ресурс Северной столицы будет востребован в работе по преображению отечественных железных дорог», — сказал Александр Беглов.