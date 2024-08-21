Александр Беглов заявил о старте реализации проекта ВСМ-1 в Петербурге

«ВСМ — это вызов, но также и возможности. Скоростная дорога — это новые рабочие места, новое качество жизни в регионах, где пройдет дорога. Это комфорт и безопасность пассажиров, развитие новых, в том числе интеллектуальных промышленных и транспортных технологий. Это развитие экономики страны», — сказал он.