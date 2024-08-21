Александр Беглов анонсировал создание единой экологической программы для Северо-Запада России

В нем участвовали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. Особое внимание на заседании уделили вопросам охраны и оздоровления водоемов.
«Охрана природы — наша общая забота. Мы многое делаем и работаем хорошо, но наших совместных усилий с Ленинградской областью недостаточно, поэтому мы готовы на предварительные переговоры с другими регионами России, граничащими с Балтийским морем. Наша задача — в ближайшее время создать единую экологическую программу для всего Северо-Запада России», — пояснил губернатор Северной столицы.
По инициативе Александра Беглова 22 марта 2023 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между профильными органами Санкт-Петербурга, Прионежских и Приладожских регионов, а также Калининградской области по сохранению и восстановлению Балтийской водной системы. Результатом стали предложения, разработанные регионами, по формированию нового объединенного федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Его старт запланирован на 2025 год. Для координации водохозяйственных мероприятий Петербурга и Ленобласти составлена Дорожная карта совместных действий.
«Мероприятия, связанные с водными ресурсами, должны быть скоординированы между двумя регионами. Речь идет об очистке общих водоемов, о прекращении сброса неочищенных сточных вод, строительстве, реконструкции и ремонте очистных», — сказал Александр Беглов.
Многие крупные реки, протекающие по территории Петербурга, берут свое начало в Ленобласти: около 40 рек и ручьев являются межрегиональными. Губернатор Дрозденко отметил, что многое нужно решать и по сохранению Невы. А Беглов напомнил, что Петербург наработал большой опыт по охране водных объектов: город достиг одного из лучших в мире показателей по очистке — сегодня ее проходят 99,8% коммунальных сточных вод. За последние годы протяженность расчищенных участков русел водотоков увеличилась в 1,6 раза. Регулярно убирают плавающий мусор и скашивают водную растительность. В этом году планируется очистить рекордное количество водоемов — 346.
На Экосовете также обсудили восстановление и поддержание работы системы фонтанов Петергофа и государственного музея-заповедника «Царское село». По поручению губернатора 19 уникальных гидротехнических сооружений Петергофа передали в собственность города, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию системы как единого комплекса, а водоемы Царского Села планируют включить в проект «Вода России».
Подняли вопрос и «цветения» водоемов (цианобактериальное загрязнение). Оно опасно для здоровья и жизни животных и человека. В Петербурге проводят уникальные и масштабные работы по исследованию методов борьбы с сине-зелеными водорослями. Их практикуют на прудах парка Сосновка и Московского парка Победы. Завершатся работы в первом квартале 2025 года.
На заседании Петербург и Ленобласть приняли решение создать новые трансграничные заповедные зоны и развивать экотуризм. Природно-заповедный фонд Северной столицы включает 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — десять государственных природных заказников и семь памятников природы. За последние годы площадь всех ООПТ увеличилась в полтора раза — свыше девяти тысяч гектаров (почти 6,5% территории города). До 2030 года в городе создадут еще три особо охраняемые природные территории: «Сестрорецкие дюны», «Тарховский» и «Старая граница».
Александр Беглов отметил важность экопросвещения горожан, создания инфраструктуры для знакомства с заповедными уголками. Так, три года назад создали первую детскую экологическую тропу «У Лукоморья». В этом году открыли Бугаиную тропу в заказнике «Северное побережье Невской губы».
Работу в этом направлении Петербург координирует с соседями. Совместно с ленинградскими специалистами создали трансграничные экотропы для пеших прогулок. Первые маршруты появятся в заказниках «Озеро Щучье» и «Гладышевский». Запланировано создание двух экомаршрутов по рекам Сестре (через заказник «Сестрорецкое болото») и Охте (через заказник «Токсовский»).
«Единые маршруты разных субъектов — уникальная практика. Важно синхронизировать работу двух регионов и уже в следующем году создать первую общую экотропу. Для этого надо предусмотреть финансирование», — подчеркнул губернатор Петербурга.