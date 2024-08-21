Александр Беглов анонсировал создание единой экологической программы для Северо-Запада России

Многие крупные реки, протекающие по территории Петербурга, берут свое начало в Ленобласти: около 40 рек и ручьев являются межрегиональными. Губернатор Дрозденко отметил, что многое нужно решать и по сохранению Невы. А Беглов напомнил, что Петербург наработал большой опыт по охране водных объектов: город достиг одного из лучших в мире показателей по очистке — сегодня ее проходят 99,8% коммунальных сточных вод. За последние годы протяженность расчищенных участков русел водотоков увеличилась в 1,6 раза. Регулярно убирают плавающий мусор и скашивают водную растительность. В этом году планируется очистить рекордное количество водоемов — 346.