Беглов провел телемост с курскими семьями и обсудил отдых детей в Петербурге

Александр Беглов заверил родителей, что их дети находятся в надёжных руках, и подчеркнул, что безопасность детей является приоритетом для города. Для юных гостей были организованы шестиразовое питание, разнообразная экскурсионная и развлекательная программа, а также спортивные мероприятия. Губернатор добавил, что детям подарят сувениры и спортивную экипировку, которая останется им на память о Петербурге.