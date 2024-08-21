Беглов провел телемост с курскими семьями и обсудил отдых детей в Петербурге

Александр Беглов заверил родителей, что их дети находятся в надёжных руках, и подчеркнул, что безопасность детей является приоритетом для города. Для юных гостей были организованы шестиразовое питание, разнообразная экскурсионная и развлекательная программа, а также спортивные мероприятия. Губернатор добавил, что детям подарят сувениры и спортивную экипировку, которая останется им на память о Петербурге.
Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению — врачи постоянно находятся в лагерях отдыха, проводится регулярное наблюдение за здоровьем детей, включая диспансеризацию. Беглов отметил, что созданы специальные условия для ребят с особенностями развития: с ними работают квалифицированные специалисты.
Губернатор подчеркнул, ничто не заменит детям общения с родными, поэтому и был организован телемост. Родители наконец смогли увидеть, как их дети проводят время в Петербурге, и поблагодарили город за тёплый приём.
Во время встречи все участники поздравили с 16-летием школьника Алексея Киселева из Курской области, а также его маму, которой областное руководство передало поздравления. Дети в свою очередь поделились своими впечатлениями от посещения фонтанов Петергофа и архитектурных достопримечательностей города.
Александр Беглов отметил, что с первых дней атаки на Курскую область Петербург предложил всестороннюю поддержку. Губернатор заверил, что город всегда готов прийти на помощь в трудные времена и что сделает всё возможное для комфортного пребывания детей и педагогов, включая организацию школьных занятий, если это потребуется.