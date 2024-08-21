Материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.
Как пишет Global Times, в очередной раз такую идею подал Алекс Карп, гендиректор компании Palantir, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа данных и известна своими работами в сфере обороны и разведки. На его взгляд, в будущем США, возможно, придется вести войну на трех разных театрах военных действий — с Китаем, Россией и Ираном.
Предложив Пентагону полным ходом продолжить разработку автономного оружия, Карп высказал странную точку зрения: «Думаю, мы живем в эпоху, когда ядерное сдерживание не столь эффективно, потому что Запад вряд ли применит что-либо похожее на ядерную бомбу, в том время как наши противники могут это сделать… из-за морального неравенства».
Возможно, Карп забыл, что именно США — единственная страна на Земле, которая применила атомные бомбы во время Второй мировой войны. А если рассуждать о «моральном неравенстве», то, как замечает Global Times, среди пяти крупнейших ядерных держав только Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, тогда как США довольно неохотно рассматривают такую инициативу.
Им наплевать на исход конфликтов, пока они могут продавать оружие. Именно поэтому — из-за своей жадности — они поддерживают постоянный поток теорий об угрозах.
Palantir, которая разрабатывает «передовые программные решения в области обороны для вооруженных сил США и их союзников», является частью масштабного военно-промышленного комплекса.
По данным Global Times, в мае этого года армия США заключила с Palantir контракт на 480 млн долларов на предоставление инструмента для анализа данных и принятия решений для большего числа военных пользователей по всему миру, включая пять боевых командований: Центральное командование США, Европейское командование, Индо-Тихоокеанское командование, Северное командование и Транспортное командование.
В феврале журнал Time писал, что Palantir входит в число технологических гигантов, которые «превратили Украину в военную лабораторию для тестирования искусственного интеллекта». Но, похоже, Palantir не удовлетворена: она хочет больше войн. А кто оплатит эти войны, задается вопросом издание.
Поддержка Украины уже истощает ресурсы Вашингтона. После начала израильско-палестинского конфликта даже артиллерийские снаряды, предназначенные для Украины, были перенаправлены в Израиль. Не говоря уже о том, что помощь Израилю только усугубила международную репутацию США и моральные дилеммы. Если хаос уже наблюдается на двух действующих фронтах, то как США смогут управлять третьим фронтом на Тихом океане?
Если бы США вступили в войну сразу на три фронта, то ВПК страны, скорее всего, процветал бы, а сама страна несла бы основное бремя страданий, считает издание.
Как сказал антивоенный активист Джимми Дор в программе Fox News с Такером Карлсоном, враг США не Китай или Россия, а военно-промышленный комплекс, обирающий страну на сотни миллиардов и триллионов долларов.
Марина Светлова