Global Times: США проиграют, если будут вести войну на три фронта

Поддержка Украины уже истощает ресурсы Вашингтона. После начала израильско-палестинского конфликта даже артиллерийские снаряды, предназначенные для Украины, были перенаправлены в Израиль. Не говоря уже о том, что помощь Израилю только усугубила международную репутацию США и моральные дилеммы. Если хаос уже наблюдается на двух действующих фронтах, то как США смогут управлять третьим фронтом на Тихом океане?