Reuters: Запад рискует спровоцировать глобальную войну из-за Украины — Чемезов

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия вытеснит украинские войска со своей суверенной территории, но пока этого не случилось. В июне он предупреждал, что Россия может разместить обычные ракеты на расстоянии удара по США и их европейским союзникам, если они позволят Украине нанести удар вглубь территории России западным оружием дальнего радиуса действия. Путин, согласно Reuters, рассматривает конфликт на Украине как часть экзистенциальной борьбы с приходящим в упадок Западом. По его словам, после падения Берлинской стены в 1989 году Запад унизил Россию, посягнув на территорию, которую считалась сферой влияния Москвы, включая Украину.