Reuters: Запад рискует спровоцировать глобальную войну из-за Украины — Чемезов

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Про конфликт на Украине
Как считает Reuters, комментарии Чемезова дают редкую возможность узнать мысли ближайшего окружения Путина после неожиданного вторжения Украины в Курскую область, на которое президент РФ пообещал дать «достойный» ответ, но не уточнил, что это повлечет.
Чемезов, глава Госкорпорации «Ростех», заявил, что Россия чувствует себя уверенно и имеет достаточно оружия для продолжения специальной военной операции, которая длится уже более двух лет.
Он повторил позицию Кремля: конфликт является битвой между Западом и Россией.
В ситуации, когда Запад во главе с США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год спецоперации — Россия чувствует себя уверенно.
Он считает, что никто не назовет сроков возможного окончания конфликта, и обвинил в его разжигании США, которые поставляют Киеву оружие и выдают разрешение на удары вглубь России. «Чем дальше, тем больше риск, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Выглядит странным, но западные страны словно не понимают, чем это чревато для них», — считает он.
Reuters подчеркивает, что комментарии Чемезова, бывшего генерала КГБ, служившего с Путиным в Восточной Германии до распада Советского Союза, были отправлены агентству после украинской атаки на Курскую область.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия вытеснит украинские войска со своей суверенной территории, но пока этого не случилось. В июне он предупреждал, что Россия может разместить обычные ракеты на расстоянии удара по США и их европейским союзникам, если они позволят Украине нанести удар вглубь территории России западным оружием дальнего радиуса действия. Путин, согласно Reuters, рассматривает конфликт на Украине как часть экзистенциальной борьбы с приходящим в упадок Западом. По его словам, после падения Берлинской стены в 1989 году Запад унизил Россию, посягнув на территорию, которую считалась сферой влияния Москвы, включая Украину.
Запад, который поставляет Киеву оружие в огромных количествах, отвергает такую интерпретацию конфликта с Украиной и считает, что Россия «осуществила неспровоцированный захват украинской территории», пишет Reuters.
Москва в свою очередь утверждает, что Запад участвовал в планировании нападения Украины на Курскую область. Западные державы, которые стремятся избежать прямой военной конфронтации с Россией, отрицают свое участие.
Про экономику и уход западных компаний
Reuters напоминает, что 71-летний Чемезов попал под санкции США и Евросоюза после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году. По мнению Чемезова, «на Западе разгоняют миф, будто Россия наращивает оборонный бюджет, а в магазинах пустые полки». Глава «Ростеха» предложил, зайти в любой российский гипермаркет и убедиться, что «с маслом» в стране все в порядке, да и «пушек у России достаточно».
Мы в разы нарастили производство оружия.
Согласно Reuters, санкции нарушили цепочки поставок, вынудив «Ростех» сдвинуть сроки по авиалайнеру МС-21, разрабатываемому корпорацией «Яковлев», и заменить около 40 импортных элементов в Superjet 100, но все это несмертельно для России и «Ростеха», уверяет Чемезов.
Численность персонала «Ростеха» в этом году увеличится на десятки тысяч человек, сказал он. А уход с российского рынка таких западных компаний, как Boeing и Aurbus, назвал «окном возможностей, за которое хочется сказать спасибо».
Про экспорт вооружений
Мы преодолели основной стресс. Нам удалось извлечь преимущества из сложившейся ситуации и сделать необходимые выводы. Один из них: больше никакого совместного бизнеса, основанного на доверии, с западными странами.
Как пишет Reuters, Россия является третьим по величине экспортером оружия в мире, уступая США и Франции, хотя в 2023 году из-за конфликта на Украине ее доля сократилась, судя по данным Стокгольмского института исследований проблем мира.
Чемезов заявил, что оборонные компании продолжат вносить значительный вклад в экономику России даже после окончания конфликта на Украине. По его словам, отмечается «отложенный спрос со стороны иностранных партнеров, прежде всего на те “хиты”, которые проявили себя в СВО».
«Наши партнеры относятся с понимаем и готовы ждать, — сказал Чемезов, не называя их имен. — В “листе ожидания” уже образовалась значительная очередь».
Марина Светлова