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Боррель призвал снять ограничения на удары по РФ ради переговоров

Глава дипслужбы ЕС отметил, что это защитит Украину.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.

Как написал в X (ранее Twitter) представитель ЕС, «отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных» целей позволит «спасти жизни и снизить разрушения на Украине» и «способствовать продвижению мирных усилий».

Боррель также заявил о поддержке ЕС вторжения ВС Украины в Курскую область.

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