Боррель призвал снять ограничения на удары по РФ ради переговоров

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.