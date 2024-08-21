Боррель призвал снять ограничения на удары по РФ ради переговоров

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.
Как написал в X (ранее Twitter) представитель ЕС, «отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных» целей позволит «спасти жизни и снизить разрушения на Украине» и «способствовать продвижению мирных усилий».
Боррель также заявил о поддержке ЕС вторжения ВС Украины в Курскую область.