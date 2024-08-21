Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда

Кабинет министров Шри-Ланки утвердил постановление, согласно которому с 1 октября 2024 года граждане 35 стран, в том числе России, смогут посещать остров без необходимости получать визу. Об этом объявил советник Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.
Список этих стран, опубликованный в ланкийской газете Daily Mirror, помимо России включает Белоруссию, Казахстан, Великобританию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Испанию, Данию, Польшу, Австралию, Индию, Китай, Японию, Таиланд, Малайзию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Иран и другие государства.
Ланкийское Управление по развитию туризма ранее информировало, что Россия стабильно занимает ведущие позиции по числу приезжающих туристов. В феврале на остров прибыли более 30 тысяч российских путешественников, что составило 15% от общего числа иностранных туристов. Шри-Ланка также пользуется популярностью среди граждан Великобритании, Германии и Индии.
Нина Лютикова