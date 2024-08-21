Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда

Ланкийское Управление по развитию туризма ранее информировало, что Россия стабильно занимает ведущие позиции по числу приезжающих туристов. В феврале на остров прибыли более 30 тысяч российских путешественников, что составило 15% от общего числа иностранных туристов. Шри-Ланка также пользуется популярностью среди граждан Великобритании, Германии и Индии.