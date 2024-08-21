«Украина готовила свою операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени», — сказал Шольц.
Он отметил, что Киев не консультировался с Берлином накануне атаки на российский регион. Канцлер также пообещал, что Германия останется крупнейшим сторонником Украины в Европе.
Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что вторжение Украины в Курскую область было согласовано с НАТО и не могло состояться без одобрения стран — участниц Североатлантического альянса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила со схожей позицией. Она назвала враньем утверждения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада. По словам дипломата, иностранная военная техника и наемники на территории России свидетельствуют о прямом вовлечении западных стран в конфликт.