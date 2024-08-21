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Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ в боях за Нью-Йорк

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады со взятием поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в ДНР и заявил, что ВСУ в ходе борьбы за населенный пункт понесли «существенные потери».

Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие этой бригады взяли под контроль 21 населенный пункт в ДНР и Запорожской области, добавил министр. «Более двух с половиной тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации», — сказал Белоусов.

О взятии Нью-Йорка Минобороны сообщило 20 августа.

Этот поселок находится к югу от Дзержинска (Торецка) и в течение двух лет был одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения почти не менялась.

Поселок впервые получил название Нью-Йорк в XIX веке. В 1951 году его переименовали в Новгородское. Власти Украины вернули ему прежнее название в 2021 году, но Минобороны до сих пор именует Новгородским.