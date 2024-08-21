Министр указал, что ему не нравится здание, так как «это символ Сталина», и смесь стилей кажется ему «некрасивой». Но главным основанием для уничтожения высотки, с точки зрения Сикорского, является ее неэкологичность. По его словам, при строительстве применялись «тонны асбеста».
«Но, увы, во времена руководства PiS (бывшая правящая партия Польши “Право и справедливость”. — Ред.) оно было включено в реестр памятников», — сказал министр.
Дворец культуры и науки в Польше был построен по образцу сталинских высоток в качестве подарка Советского Союза государству в 1950-х годах прошлого века.
Ранее, 6 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего и всех, связанных с Россией, стала нормой в европейских странах. На фоне этого, добавила она, российская сторона рекомендует задействовать ресурс судебной системы таких стран, включая многосторонние правозащитные механизмы — направлять иски в том числе в Европейский суд по правам человека.
В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты.
В октябре внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.