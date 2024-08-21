Главу МИД Польши возмутила невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве

Министр указал, что ему не нравится здание, так как «это символ Сталина», и смесь стилей кажется ему «некрасивой». Но главным основанием для уничтожения высотки, с точки зрения Сикорского, является ее неэкологичность. По его словам, при строительстве применялись «тонны асбеста».