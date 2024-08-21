В МИД России ответили на слова президента Чехии о «Северных потоках»

В среду, 21 августа, Петр Павел выступил с заявлением, что во время вооруженного конфликта удары наносятся «не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера», которыми и являются «Севпотоки». По его словам, если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов, то трубопровод был законной целью. Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией, кто именно подорвал нитки газопроводов.